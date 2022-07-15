Бельгия за год не полностью оправилась от наводнений

Прошёл год с тех пор, как на Восточную Бельгию обрушилась небывалая по силе буря. Наводнение унесло жизни 35 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Вышедшие из берегов реки разрушили многие исторически ценные здания. До сих пор не окончен ремонт жилого фонда. В сильно пострадавшем районе Льежа Шенэ местная жительница, представившаяся как Мари Батай, всё еще борется за восстановление своего дома:

"Есть проблемы со страховыми компаниями. Они заставили некоторых моих соседей подписывать договоры на очень маленькие выплаты за причинённый ущерб. Я ничего такого не просила. Я потеряла всё. Мне пока ничего не возместили, и я надеюсь, что по прошествии времени страховщики примут это во внимание".

В районах Бельгии, которые стихия пощадила, возникло движение солидарности с такими жертвами потопа. Его глава Шарлотта Депьер напоминает о событиях, которые мешают восстановительным работам: "За год возникло множество дополнительных проблем. Страна с трудом вышла из кризиса с коронавирусом, но после него стало не хватать рабочих рук. А потом вспыхнула война в Украине, из-за которой всё подорожало, резко увеличились цены на стройматериалы".

В деревне Трооз сих пор повсюду видны разрушенные дороги, мосты, хозяйственные постройки. Её перестали посещать туристы, а тысячи местных жителей навсегда уехали.