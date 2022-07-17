Использование военными сети TikTok может представлять угрозу для нацбезопасности США

Член Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендан Карр выразил опасение, что использование американскими военными соцсети TikTok может представлять угрозу для национальной безопасности США, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Карр заявил, что военные широко используют приложение на личных устройствах связи, в то время как использовать TikTok на рабочих устройствах запрещено. При использовании приложения конфиденциальные данные, в числе прочего касающиеся передвижения вооруженных сил, могут попасть к КНР.

"Вы просматриваете данные о местоположении, которые могут дать людям информацию о передвижении войск <...> Я думаю, что это проблема, которую нам нужно решить", - подчеркнул Карр.