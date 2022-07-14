Читинские полицейские "накрыли" нарковечеринку на сотню участников

Более ста человек оказались посетителями нарковечеринки, устроенной в одном из ночных клубов Читы. Стать участником мероприятия оказалось довольно сложно: "людей с улицы" туда не пускали, а чтобы проникнуть в зал, нужен был специальный пригласительный. Однако это не помешало сотрудникам полиции вместе со спецподразделением "Гром" пресечь незаконное распространение наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, при проверке в заведении были изъяты наркотики сразу трех видов: марихуана, амфетамин и таблетки "экстези". В связи с этим было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы.

"По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отдел полиции были доставлены 11 человек, еще 30 граждан освидетельствованы на состояние опьянения", - говорится в сообщении УМВД по Забайкальскому краю.

Уточняется, что вечеринку устроили двое мужчин 1990 и 1995 годов рождения. Их привлекли к административной ответственности по ряду статей: отсутствие регистрации предпринимательской деятельности, нарушение трудового законодательства и обеспечения санитарно-эпидемиологических норм.