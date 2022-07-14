Египет, Турция и Саудовская Аравия решили вступить в БРИКС

Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может дополнить свой состав еще пятью государствами, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, передает Day.Az. По информации издания, помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила "Известиям" соответствующую информацию. По ее словам, этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня.

"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - пояснила Ананд.

Как отметила президент БРИКС, на будущем саммите группы в ЮАР может быть поднят вопрос о включении в нее Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта или Турции. Встреча должна пройти в 2023 году, пока ее точные даты неизвестны.

"Надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро", - подчеркнула Ананд.