Египет, Турция и Саудовская Аравия решили вступить в БРИКС
Depozit faizini öncədən al!

Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может дополнить свой состав еще пятью государствами, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, передает Day.Az. По информации издания, помимо Аргентины и Ирана, о планах которых на вступление уже было известно, вступить в группу могут Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Президент международного форума БРИКС Пурниму Ананд подтвердила "Известиям" соответствующую информацию. По ее словам, этот вопрос поднимался в рамках саммита организации, который состоялся в конце июня.

"Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - пояснила Ананд.

Как отметила президент БРИКС, на будущем саммите группы в ЮАР может быть поднят вопрос о включении в нее Ирана, Аргентины, Саудовской Аравии, Египта или Турции. Встреча должна пройти в 2023 году, пока ее точные даты неизвестны.

"Надеюсь, что вступление стран в БРИКС произойдет очень быстро, потому что сейчас все представители ядра объединения заинтересованы в расширении. Так что это будет очень скоро", - подчеркнула Ананд.