В Германии прогнозируют трехкратный рост цен на газ

Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) прогнозирует, что цены на газ в Германии вырастут как минимум в три раза уже в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RND, передает Day.Az.

"Потребителям газа необходимо готовиться к тому, что с 2023 года их расходы увеличатся как минимум в три раза", - уточняется в интервью главы ведомства Клауса Мюллера редакционному объединению.

В связи с чем немецким жителям посоветовали более активно сокращать расход данного вида топлива.

Подчеркивается, что "каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить отключения промышленных пользователей", добавил Мюллер.