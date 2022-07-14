Пожар на турецком побережье Эгейского моря тушат около 600 человек

Из-за сильного ветра на юго-западном курортном побережье Турции не могут остановить распространение лесного пожара.

Природный пожар в районе турецкого курорта Датча начался днем 13 июля. К вечеру возгорание значительно усилилось. Ветер, который достигает скорости около 15 метров в секунду, раздувает пламя и не позволяет локализовать возгорание.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на данный момент в тушении задействованы около 600 человек, 100 единиц техники, 10 самолетов и 16 вертолетов. Но даже такой группировке справиться с огнем не удается. Сообщается о пяти пострадавших из числа пожарных. На место происшествия прибыла военная техника.

По предварительным данным, пожар уже уничтожил 10 жилых домов. Часть людей, проживающих в потенциально опасной зоне, эвакуированы. Причины пожара пока неизвестны, но власти не исключают вероятность поджога.