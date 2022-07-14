Лаванда на юге Франции стала жертвой засухи

Символический цветок Прованса лаванда - одна из жертв засухи, поразившей юго-восток Франции. Плато Валансоль, знаменитое своими цветами и трюфелями, привлекает множество туристов неповторимыми пышными полями фиолетового цвета, покрывающими эту местность летом. Но, по словам производителя лаванды Шарля Обри, нынешний урожай - один из худших на его памяти, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Шарль Обри, производитель лаванды: "Засуха в этом году - действительно нечто исключительное. Мы уже 30 лет используем новые методы сбора урожая, и это худший год за последние 30 лет, за исключением лет с градом, но град у нас бывает раз в десять лет. А в этом году засуха - это настоящее наказание. Мы соберем только половину урожая".

Производители лаванды и ученые предупреждают об этой проблеме уже несколько лет. Несмотря на трудные времена власти региона Прованс-Альпы-Лазурный берег официально подали заявку на включение его флагманского растения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.