Инфляция в Финляндии побила 38-летний рекорд

Инфляция в Финляндии в июне ускорилась до 7,8%, что стало рекордом впервые за 38 лет. Об этом свидетельствуют данные статистического управления страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Годовое изменение потребительских цен, рассчитанное статистическим управлением Финляндии, в июне составило 7,8%. В мае инфляция составила 7,0%", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что рост инфляции произошел из-за высоких цен на топливо и электроэнергию. При этом потребительские цены сильнее всего выросли за счет увеличения стоимости бензина, дизтоплива и существенного, по сравнению с 2021 годом, роста цен за капитальный ремонт.

В публикации указали, что, по предварительным расчетам, инфляция в Евросоюзе в июне 2022 года оказалась на уровне 8,6%.