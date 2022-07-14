https://news.day.az/world/1478729.html Тяжелое ДТП в Кишиневе, есть пострадавшие - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Кишиневе, есть пострадавшие - ВИДЕО
В столице Молдовы водитель сбил 2 их пешеходов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Водитель совершил наезд на пешеходов по среди дня. В результате ДТП ребенок отделался сравнительно легкими травмами, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
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