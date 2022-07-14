В американском зоопарке верблюд покусал сотрудников

В зоопарке Миннесоты верблюд укусил работника и протащил его за голову пять метров, после укусил другого сотрудника - и тоже за голову. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудник зоопарка Роджер Бленкер сопровождал верблюда через аллею, чтобы подготовить его к транспортировке в другой зоопарк. В какой-то момент верблюд схватил Роджера за голову и протащил на несколько метров вперед. В ситуацию вмешался другой сотрудник зоопарка Сет Виксон - он вложил в рот верблюду кусок пластика и тот отпустил голову Роджера. После освобождения Роджер смог отбежать на безопасное расстояние, а разъяренный верблюд накинулся на Виксона и тоже укусил его за голову.

Оба сотрудника получили незначительные травмы, не представляющие угрозу для жизни.

С верблюдом тоже все хорошо: "Верблюд не пострадал при контакте с сотрудниками и находится в добром здравии", - заявили в пресс-службе зоопарка.

Тем не менее, по поводу инцидента будет проведено расследование.