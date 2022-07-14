В ЕС растет доля пользующихся интернетом

Подавляющее большинство жителей Евросоюза активного возраста регулярно пользуются интернетом. Проведенные опросы показали, что их доля достигла 90 процентов, что на 2 процента выше, чем в допандемийный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по итогам проведенного агентством Евростат исследования, в возрастной группе от 15 до 50 лет доля активных пользователей интернета составляет чуть более 97 процента.

Пятнадцатилетние пользователи интернета еще не взрослые люди, но опрос показал, что европейцы начинают выходить в интернет и в более раннем возрасте. Девять процентов 10-летних детей уже являются постоянными пользователями интернета. В возрасте старше 80 лет доля жителей ЕС, которые не пользуются интернетом, достигает 90 процентов.

Репрезентативный опрос 3 тысяч семей был проведен во всех странах Европейского Союза.