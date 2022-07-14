Британские медсестры пожаловались на запрет пить воду на рабочем месте

Согласно данным опроса, 38% британских медсестер запрещают пить воду на рабочем месте несмотря на то, что температура в некоторых частях страны достигает 37°C. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные Национальной системы здравоохранения Великобритании, передает Day.Az.

Утверждается, что некоторые врачи ошибочно полагают, что это увеличивает риск заражения для пациентов. Некоторые больницы впервые ввели запрет во время пандемии Covid-19.

"Это кажется лицемерием. Нам говорят поощрять наших пациентов избегать обезвоживания, но старшая медсестра приходит и выбрасывает наши бутылки с водой с медицинского поста", - сообщила одна из медсестер.

При этом, в самой Национальной системе здравоохранения указали на то, что информация о рисках, связанных с питием воды на рабочем месте не соответствует действительности. Самому же медперсоналу в минздраве предписывают избегать обезвоживания, в особенности, в жаркое время года.