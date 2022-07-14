https://news.day.az/world/1478795.html Лесные пожары в Турции взяты под контроль
Лесные пожары в Турции взяты под контроль
Сильный лесной пожар, начавшийся вчера на территории Датчи турецкой провинции Мугла, взят под контроль.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киреши.
Он отметил, что, согласно предварительным исследованиям, пожар начался с расположенного неподалеку трансформатора.
По словам Киреши, в результате пожара пострадали 7 человек, смертельных случаев не зафиксировано. Нанесен ущерб 10 домам, более 3 500 человек были эвакуированы из региона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре