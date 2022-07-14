Лесные пожары в Турции взяты под контроль

Сильный лесной пожар, начавшийся вчера на территории Датчи турецкой провинции Мугла, взят под контроль.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киреши.

Он отметил, что, согласно предварительным исследованиям, пожар начался с расположенного неподалеку трансформатора.

По словам Киреши, в результате пожара пострадали 7 человек, смертельных случаев не зафиксировано. Нанесен ущерб 10 домам, более 3 500 человек были эвакуированы из региона.