Массовая драка со стрельбой в Петербурге

Драка петербуржца с пятью приезжими мужчинами попала на камеры видеонаблюдения. Запись 14 июля появилась в распоряжении "Известий", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как компания мужчин избивает одного человека. Спустя пару секунд один из напавших достает пистолет и несколько раз стреляет в мужчину.

Инцидент произошел в восточной части города. После того, как преступник открыл огонь, вся его компания сбежала, бросив раненного петербуржца на детской площадке.