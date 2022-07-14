https://news.day.az/world/1478808.html Массовая драка со стрельбой в Петербурге - ВИДЕО
Массовая драка со стрельбой в Петербурге - ВИДЕО
Драка петербуржца с пятью приезжими мужчинами попала на камеры видеонаблюдения. Запись 14 июля появилась в распоряжении "Известий", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как компания мужчин избивает одного человека. Спустя пару секунд один из напавших достает пистолет и несколько раз стреляет в мужчину.
Инцидент произошел в восточной части города. После того, как преступник открыл огонь, вся его компания сбежала, бросив раненного петербуржца на детской площадке.
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