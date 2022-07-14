Венгрия усиливает боеготовность армии

Министр обороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички решил усилить боеготовность венгерских вооруженных сил, поручив провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося кризиса в Украине и наплыва мигрантов на южные границы Венгрии. Об этом министр написал в своих соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Салаи-Бобровнички подчеркнул, что до сих пор венгерская армия выполняла "обычные задачи в мирное время", но сейчас, по его мнению, ситуация должна измениться.

"Чтобы защитить мир у нас, я приказал командующему венгерскими вооруженными силами подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. В ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов", - отметил он.

Министр заявил, что Будапешт сейчас столкнулся с "беспрецедентными вызовами безопасности" из-за продолжающегося конфликта в соседней стране и "жестоких иллегальных мигрантов, которые осаждают южные границы страны".

"На это реагируют вся Европа: Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение, Польша повышает свою готовность, поэтому Венгрия также должна вооружиться", - сказал Салаи-Бобровнички.