В США нашли необычный способ напоинать об опасности ураганов

В Южной Каролине Управление по чрезвычайным ситуациям округа Дорчестер в партнерстве с местной пивоваренной компанией Tradesman Brewing Company выпустили линейку пива "Знай свою зону", предостерегающего покупателей от риска ураганов. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На каждой банке "Знай свою зону" изображена картинка, напоминающая торнадо, а также есть QR-код, который жители могут сканировать с помощью телефона. QR-код ведет на веб-сайт, посвященный подготовке к чрезвычайным ситуациям в сезон ураганов.

"Я думал, каким образом донести информацию так, чтобы это могло заинтересовать и взрослых", - сообщил Дэвид Аманн, специалист Управления по чрезвычайным ситуациям округа Дорчестер.

Представители пивоваренного бизнеса уточнили, что новая линейка пользуется успехом у покупателей как внутри, так и за пределами округа. За несколько недель по QR-кодам перешли несколько десятков раз.

"Люди понимают, что это больше, чем просто пиво, и что мы пытаемся обеспечить безопасность людей", - заявила владелец Tradesman Brewing Company Сара МакКонелл.