Драка в автобусе из-за электронной сигареты

Пассажир стал вейпить прямо в салоне и нахамил, когда ему сделали замечание. И тогда к делу подключился неравнодушный гражданин, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Молодой парень ехал в автобусе и зачем-то решил "попыхтеть" не выходя из салона. Пассажиры сделали ему замечание - тот в ответ только посмеялся. Потом кондуктор попросил его выйти на улицу и курить там. Реакции ноль.

Тогда самый массивный из пассажиров подключился к вопросу и набросился с кулаками на незадачливого вейпера. После одного из ударов парень даже прилёг между сидениями. Кстати, часть людей в салоне такой "воспитательный процесс" не поддержала и просила мужчину успокоиться.

Затем пассажир из автобуса вышел, а молодой вейпер остался, чтобы прийти в себя после нокаута.