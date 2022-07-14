Премьер Италии подал в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что решил подать в отставку, пишет Corriere della Sera. Прошение об отставке он направит президенту Серджо Маттарелле вечером 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Драги выпустил соответствующее коммюнике и объяснил намерение уйти тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил.
Он напомнил, что в инаугурационной речи он обещал, что его правительство будет работать до тех пор, пока у него будут перспективы выполнить собственную программу. По его словам, эта программа утратила доверие большинства и в правящей коалиции появились разногласия.
"То, как проходило голосование сегодня в парламенте, важно с точки зрения политики. Коалиции национального единства, которая поддерживала наше правительство с момента его создания, больше нет" - добавил он.
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