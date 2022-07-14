Президент Италии не принял отставку премьера

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял заявление об отставке премьер-министра страны Марио Драги, сообщается на официальном сайте президента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-службе сообщили, что Маттарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.

"Президент Республики не принял отставку и предложил Председателю Совета явиться в Парламент для выступления с целью дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики", - сообщили в пресс-службе.