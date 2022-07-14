Эрдоган пригласил всех граждан страны на мероприятие в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил всех граждан на мероприятие, которая состоится 15 июля в 17.30 на стамбульской площади Сарачхане, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В своем посте в социальной сети Эрдоган отметил: "Мы будем на стамбульской площади Сарачхане в годовщину 15 июля, когда мы превратили попытку государственного переворота в великую эпопею, не позволив злым рукам достичь своих коварных целей против нашей Родины.

Я приглашаю всех граждан на встречу, где мы почтим память славной борьбы и наших шехидов", - написал президент Турции.