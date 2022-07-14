https://news.day.az/world/1478903.html Эрдоган пригласил всех граждан страны на мероприятие в Стамбуле
Эрдоган пригласил всех граждан страны на мероприятие в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил всех граждан на мероприятие, которая состоится 15 июля в 17.30 на стамбульской площади Сарачхане, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В своем посте в социальной сети Эрдоган отметил: "Мы будем на стамбульской площади Сарачхане в годовщину 15 июля, когда мы превратили попытку государственного переворота в великую эпопею, не позволив злым рукам достичь своих коварных целей против нашей Родины.
Я приглашаю всех граждан на встречу, где мы почтим память славной борьбы и наших шехидов", - написал президент Турции.
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