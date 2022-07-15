Иран вызвал поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел Ирана вызвало в четверг поверенного в делах Швеции в связи с решением суда в Стокгольме в отношении гражданина Ирана Хамида Нури, находящегося в заключении в этой стране, передает Day.Az со ссылкой на ИРНА.

Директор третьего Бюро Западной Европы МИД Ирана выразил решительный протест Ирана в связи с заявлением представителей шведского суда против Исламской Республики Иран и судебной системы страны, а также приговора, вынесенного Нури, назвав его незаконным и противоречащим нормам международного права.

Директор третьего Бюро Западной Европы МИД Ирана напомнил, что Нури подвергался всевозможным ограничениям и физическому и психологическому давлению в течение более двух лет незаконного содержания в одиночных камерах, которые рассматриваются как практические примеры пытки и нарушение фундаментальных прав человека.

Он отметил, что это действие правительства Швеции наносит ущерб отношениям двух стран, призвав Швецию отменив приговор, вынесенный в отношении Нури, заверить о немедленном освобождении, возмещении ущерба и гарантии того, что подобные действия не будут повторяться в будущем.