В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения вирусом оспы обезьян зарегистрирован на территории Саудовской Аравии.

Об этом в четверг сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на заявление Минздрава королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В сообщении указано, что заболевание обнаружили у человека, который в Эр-Рияд из-за пределов королевства.

В тексте также отмечается, что санитарные службы Саудовской Аравии смогли отследить тех, кто был в тесном контакте с заболевшим, и все они находятся под наблюдением медиков.