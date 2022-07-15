https://news.day.az/world/1478912.html США вывели из-под санкций Gazprom Germania GmbH
США вывели из-под санкций Gazprom Germania GmbH
Соединенные Штаты убрали из санкционного списка бывшую дочернюю компанию "Газпрома" Gazprom Germania GmbH, а также "дочку" Альфа-банка в Казахстане. Об этом сообщает Минфин США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
С компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH до 16 декабря можно проводить транзакции. Ранее аналогичная лицензия, которая разрешала определенное взаимодействие с попавшим под ограничения предприятием, действовала до мая 2022 года.
Также было исключено из санкционного списка дочернее предприятие "Альфа-Банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).
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