https://news.day.az/world/1478913.html Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы
Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы
Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Ранее в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
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