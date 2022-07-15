https://news.day.az/world/1478914.html В Колумбии в результате схода оползня на школу погибли трое детей
В Колумбии в результате схода оползня на школу погибли трое детей
Трое детей погибли в результате схода оползня на школу в колумбийском департаменте Антиокия.
Об этом сообщил глава муниципалитета Андес Карлос Альберто Осорио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы с сожалением сообщаем о гибели троих детей в результате случившегося", - приводятся слова Осорио на странице правительства Антиокии в Twitter.
По его данным, из-под завалов были спасены пятеро детей. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. "Услышав шум, большинство детей смогли покинуть помещение", - сообщил глава муниципалитета.
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