Лидеры ШОС подтвердили свое участие в саммите в Самарканде

Все страны - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили, что их главы будут участвовать в предстоящем саммите организации, который должен пройти в Узбекистане в середине сентября, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Однако, по словам генсека ШОС Чжан Мина, формат будущей встречи все еще неизвестен.

"На сегодняшний день все страны - члены ШОС уже подтвердили участие лидеров в этом саммите. Что касается формата проведения саммита, все восемь сторон надеются на скорейшее возвращение к нашему традиционному формату, который более эффективен. Однако все стороны также понимают, что пандемия - это реальность, вирус непрерывно меняется", - отметил представитель организации.

Как указал Чжан Мин, на данный момент сложно сказать, будет ли саммит очным или нет. Он также подчеркнул, что у представителей всех восьми стран ШОС есть "позитивные надежды" относительно формата будущей встречи.