https://news.day.az/world/1478926.html В Иране началась 7-я волна пандемии
В Иране началась 7-я волна пандемии
В Иране началась седьмая волна пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Бахрам Айнуллахи.
По словам министра, думать о том, что пандемия закончилась является заблуждением. Бахрам Айнуллахи сказал, что COVID-это вирус, который останется на долгие годы.
"Есть страны, которые не проводят вакцинацию должным образом. Безопасность людей в этих странах находится на низком уровне",- отметил иранский министр.
Он сказал, что вирус мутирует и затрагивает все страны.
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