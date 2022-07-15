В Иране началась 7-я волна пандемии

В Иране началась седьмая волна пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Бахрам Айнуллахи.

По словам министра, думать о том, что пандемия закончилась является заблуждением. Бахрам Айнуллахи сказал, что COVID-это вирус, который останется на долгие годы.

"Есть страны, которые не проводят вакцинацию должным образом. Безопасность людей в этих странах находится на низком уровне",- отметил иранский министр.

Он сказал, что вирус мутирует и затрагивает все страны.