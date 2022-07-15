Тяжелое ДТП в Турции

В Турции зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в районе Сиирта.

В результате столкновения грузового и легкового автомобилей 11 человек получили ранения различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту проводится расследование.