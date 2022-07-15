https://news.day.az/world/1478933.html Тяжелое ДТП в Турции - много пострадавших
Тяжелое ДТП в Турции - много пострадавших
В Турции зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в районе Сиирта.
В результате столкновения грузового и легкового автомобилей 11 человек получили ранения различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту проводится расследование.
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