Сын бывшего президента Гондураса застрелен у ночного клуба

В столице Гондураса члены международной преступной группировки демонстративно расстреляли четверых молодых людей, среди которых был 19-летний сын экс-президента страны Порфирио Лоба Сосы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по мнению полицейских, нападение было похоже на хорошо спланированную операцию.

Происшествие случилось рано утром 14 июля.

Момент нападения группы неизвестных на компанию молодых людей сняла камера видеонаблюдения. По данным полиции, вооруженных преступников было не меньше семи.

На выезде из ночного клуба они остановили автомобиль, в котором сидели четыре приятеля, в том числе сын экс-президента страны Саид Лобо Соса. Жертв вывели из машины и расстреляли из автоматов.

Начальник полиции Гондураса заявил, что к нападению имеет отношение международная преступная группировка MS-13, которая считается одной из самых жестоких и опасных в мире.

Ведется расследование.