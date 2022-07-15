Еврокомиссия рекомендует снизить отопление в общественных зданиях

Европа разработала план о том, как выжить этой зимой в условиях энергокризиса. Его детали публикует сегодня газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, в Еврокомиссии рекомендуют снизить отопление в общественных зданиях до 19 градусов, кондиционер - убавить до 25. А предприятиям вместо потребления газа предложили озаботиться поиском альтернативных источников. Авторы материала отметили, что эти меры могут стать финальным шагом перед объявлением чрезвычайной ситуации на всем континенте. Катастрофический сценарий предрекли и в руководстве международного нефтегазового гиганта. В компании Shell не исключили, что странам ЕС придется нормировать доступ к энергии в случае дальнейшего перебоя с поставками из России.

"Нас ждет действительно суровая зима в Европе. Цены на энергоресурсы продолжат расти, и в худшем случае мы окажемся в ситуации, когда нам придется нормировать потребление газа", - заявил гендиректор компании Бен ван Берден.

Ну, а в Румынии уже перешли к жесткой экономии, и выглядит это так. В местном аэропорту отключили от сети багажные ленты. Теперь в движение их приводят ногами сотрудники авиаузла.