Италия: президент не принял отставку премьера

Президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги. Глава кабинета ранее заявил о намерении уйти с поста из-за разногласий с партнёрами по правящей коалиции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ранее в четверг правительство Драги получило поддержку Сената. Однако в голосовании не участвовали депутаты "Движения пяти звёзд". Они не согласны с одним из положений законопроекта о выделении помощи пострадавшим от энергетического кризиса и инфляции, и грозят выйти из правящей коалиции.

Драги уже ранее заявлял, что в таком случае уйдёт в отставку.

В самом "Движении пяти звёзд" ранее произошёл раскол - его покинул министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Он обвиняет лидера партии Джузеппе Конте в нежелании помогать Украине. Сторонники Ди Майо поддерживают действующее правительство. Но если "Пять звёзд" решат покинуть коалицию, за ними могут последовать и другие участники союза, сформированного в прошлом году в некоторой спешке ради борьбы с коронакризисом и его последствиями.