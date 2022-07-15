Черное море под Анапой стало красным

Черное море близ курортной Анапы (Краснодарский край, Россия) стало красным. Соответствующие кадры появились в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как пояснил старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников, море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей. Их шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы и принес к берегу.

По его словам, в акватории Черного моря растут бурые и красные водоросли. На скалистых гребнях под водой образуются складки - дно из мергеля, где формируются бурые водоросли. Далее с потеплением на них начинают развиваться красные эпифитные растения.