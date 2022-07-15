США на базе Перл-Харбор протестировали морские беспилотники

ВМС США провели испытания совместной работы четырех надводных морских беспилотников и двух кораблей. Как сообщает сайт Военно-морского института США, маневры прошли на военно-морской базе Перл-Харбор на Гавайях в рамках учений Rim of the Pacific (RIMPAC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В испытаниях участвовали беспилотные корабли проекта Ghost Fleet Overlord - Nomad и Ranger, а также USV Sea Hunter и USV Sea Hawk.

Командир недавно созданного Первого дивизиона беспилотных надводных кораблей ВМС США Джеремайя Дейли пояснил, что в ходе учений беспилотники будут действовать вместе с крейсерами и эсминцами.

Одна из задач - задействовать беспилотники в качестве внешних датчиков для боевых кораблей. Это позволит увеличить радиус обнаружения противника, при этом не подвергая основной корабль риску поражения огнем.