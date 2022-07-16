https://news.day.az/world/1478976.html Угонщик в США пытался уйти от полиции и чуть не убил офицера - ВИДЕО
Угонщик в США пытался уйти от полиции и чуть не убил офицера - ВИДЕО
Угонщик в США пытался уйти от полиции и чуть не убил офицера.
Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, кадры были зарегистрированы на камеру офицера полиции находившегося в операции. Нарушитель пытавший уехать с места происшествия, чудом чуть не задавил офицера полиции.
В итоге подозреваемый был застрелен
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