Угонщик в США пытался уйти от полиции и чуть не убил офицера.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, кадры были зарегистрированы на камеру офицера полиции находившегося в операции. Нарушитель пытавший уехать с места происшествия, чудом чуть не задавил офицера полиции.

В итоге подозреваемый был застрелен