Во Франции во время салюта погибли мальчик и его сестра

На западе Франции во время праздничного салюта в честь Дня взятия Бастилии погибли семилетний мальчик и его 24-летняя сестра. Об этом пишет газета Ouest-France, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в коммуне Шоле около 23:00 по местному времени. Как рассказал прокурор города Анжер Эрик Буйар, в результате сбоя с "зарядами фейерверка" еще один человек из этой семьи получил ранения. В настоящий момент пострадавший человек доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Прокурор также обратился к жителям Франции, снимавшим запуск салюта на телефон. По его словам, видео и фото с места событий могут помочь следствию. В связи с этим Анжер Эрик Буйар предложил жителям города связаться с местным полицейским участком.