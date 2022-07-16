В Индии жених и невеста подписали необычный брачный договор, согласно которому они обязаны каждый день ходить в спортзал и при этом могут съедать лишь одну пиццу в месяц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На своей свадьбе Шанти и Минту из Индии поставили подписи под необычным брачным договором, в котором прописали, что им можно, а что нельзя делать. Помимо обещания "съедать всего одну пиццу в месяц и каждый день ходить в спортзал", среди пунктов договора было также обязательство делать хорошие фотографии на каждой вечеринке, ходить по магазинам через каждые 15 дней и веселиться допоздна только друг с другом.

Также в договоре прописано, что Шанти и Минту всегда должны говорить "да" традиционному индийскому блюду под названием ghar ka khana, завтракать по воскресеньям "тум банаогай" и каждый день носить сари.