Молодого человека избили и пырнули ножом в висок в Люберцах

Неизвестные избили молодого человека и пырнули его ножом в висок в ночь на 15 июля в подмосковных Люберцах.

По некоторым данным, парень был доставлен в местную больницу с большой потерей крови. Врачи диагностировали у него рваную рану в области лба.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящее время проводится проверка произошедшего.

В Сети распростились кадры с окровавленным молодым человеком, который рассказал неравнодушным соседям, что не знает, за что его избили, и не хочет умирать.