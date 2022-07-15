https://news.day.az/world/1479043.html Молодого человека избили и пырнули ножом в висок в Люберцах - ВИДЕО
Молодого человека избили и пырнули ножом в висок в Люберцах - ВИДЕО
Неизвестные избили молодого человека и пырнули его ножом в висок в ночь на 15 июля в подмосковных Люберцах.
По некоторым данным, парень был доставлен в местную больницу с большой потерей крови. Врачи диагностировали у него рваную рану в области лба.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящее время проводится проверка произошедшего.
В Сети распростились кадры с окровавленным молодым человеком, который рассказал неравнодушным соседям, что не знает, за что его избили, и не хочет умирать.
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