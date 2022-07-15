Кадры задержания грузчика, укравшего 21 млн у пассажиров в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали грузчика, который украл из багажа пассажиров 21 миллион рублей. Об этом 15 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Во время погрузки багажа мужчина вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва - Бишкек. Из одного он вытащил 10 миллионов рублей, а из второго - 11 миллионов.

"Подозреваемый был задержан по горячим следам. Во время досмотра он выдал украденные деньги, которые прятал под футболкой", - сообщила Волк.

На грузчика завели уголовное дело за особо крупную кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Сейчас полицейские устанавливают сообщников мужчины и его причастность к другим аналогичным преступлениям.