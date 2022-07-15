МИД Бельгии возглавит телеведущая

Главой МИД Бельгии после отставки Софи Вильмес будет назначена бывшая телеведущая Аджа Лябиб. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель правящей коалиции страны Жорж-Луи Буше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что окончательное решение уже принято.

"В ближайшее время мы направимся на аудиенцию к королю", - сказал он.

Король Бельгии Филипп должен принять Лябиб в пятницу для приведения к присяге в качестве нового министра иностранных дел. На церемонии будет также присутствовать бельгийский премьер Александер де Кроо.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Вильмес решила на неопределенный срок оставить работу в правительстве в связи со смертельной болезнью своего супруга. Вильмес сообщала, что была вынуждена "уйти в неоплачиваемый отпуск" и находиться рядом с семьей, так как ее мужу диагностировали агрессивную форму рака головного мозга. Функции главы МИД с апреля выполняли федеральные министры Давид Кларинвал и Матье Мишель. В четверг, 14 июля, Вильмес сообщила, что окончательно покинет правительство по семейным причинам.