В Индонезии ребенок съел мороженое и получил ожоги лица
В Индонезии ребенок съел мороженое и получил ожоги лица, пишет World of Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным СМИ, пятилетний ребенок вместе с отцом были на празднике и смотрели представления артистов, когда мальчик заметил палатку, в которой продавали "дымчатое" мороженое. Сын попросил родителя купить ему лакомство, что и было сделано.
Но когда мальчик начал есть мороженое, которое содержало смесь жидкого азота, десерт внезапно загорелся, оставив ожоги на лице ребенка. Отец в панике попытался потушить пламя голыми руками, пока очевидцы вызывали врачей.
"Мой сын ел мороженое, когда оно внезапно загорелось", - прокомментировал мужчина.
В больнице сообщили, что у пострадавшего зафиксировали ожоги лица и рта, ему оказывают всю необходимую помощь.
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