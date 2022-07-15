В Индонезии ребенок съел мороженое и получил ожоги лица, пишет World of Buzz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, пятилетний ребенок вместе с отцом были на празднике и смотрели представления артистов, когда мальчик заметил палатку, в которой продавали "дымчатое" мороженое. Сын попросил родителя купить ему лакомство, что и было сделано.

Но когда мальчик начал есть мороженое, которое содержало смесь жидкого азота, десерт внезапно загорелся, оставив ожоги на лице ребенка. Отец в панике попытался потушить пламя голыми руками, пока очевидцы вызывали врачей.

"Мой сын ел мороженое, когда оно внезапно загорелось", - прокомментировал мужчина.

В больнице сообщили, что у пострадавшего зафиксировали ожоги лица и рта, ему оказывают всю необходимую помощь.