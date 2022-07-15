Птицы в Испании начали падать на землю

В Испании из-за сильной жары птицы начали падать на землю, сообщает радиостанция Cadena Ser, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Речь, в частности, идет о городе Вальядолиде в автономном сообществе Кастилия-и-Леона на северо-западе страны. Там температура воздуха прогрелась до 40,6 градуса, что стало новым температурным рекордом.

Местные жители, в свою очередь, начали обращаться в полицию, рассказывая о том, что птицы на их глазах резко снижаются и падают на землю. При этом речь идет о разных видах пернатых: голубях, стрижах и аистах.

Считается, что птицы страдают из-за обезвоживания, что приводит к их дезориентации и неспособности летать. При этом похолодание в регион придет не ранее 19 июля.