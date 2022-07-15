Бразилия закупится российским дизельным топливом

Бразилия заявила о своем намерении максимально закупиться российским дизельным топливом. Об этом сообщает Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению издания, это решение связано с высокими ценами на горючее, которые могут значительно снизить шансы бразильского президента Жаира Болсонару переизбраться на второй срок на предстоящих выборах в октябре.

В разговоре с прессой министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил, что закупка топлива будет иметь огромное значение для водителей и агробизнеса страны, подчеркнув, что Россия является надежным и безопасным поставщиком. Как на это отреагирует Запад, который ввел санкции в отношении России - пока непонятно, пишет Washington Post.

"Россия отличный поставщик газа и топлива. Это может подтвердить и Германия, и Европа", - подытожил бразильский министр иностранных дел.

С начала этого года цены на топливо в странах Европы выросли в среднем почти на семь процентов. Наибольший рост стоимости фиксируется в Нидерландах, где один литр дизеля можно купить за 2,15 евро.