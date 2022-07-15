В Великобритании впервые объявили "красный уровень" опасности на фоне продолжающейся жары и возможного повышения температуры воздуха до +40°C, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, по информации радиостанции Cadena SER, в Испании в городе Вальядолиде из-за жары птицы падают на землю. Там столбик термометра поднимался до отметки 40,6 градуса - это новый температурный рекорд.

Отмечается, что птицы падают из-за обезвоживания, которое в некоторых случаях приводит к быстрому снижению, дезориентации и неспособности летать.