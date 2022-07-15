https://news.day.az/world/1479132.html Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса
Путин освободил Рогозина от должности главы Роскосмоса
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы Роскосмоса, сообщается в пятницу на сайте Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Освободить Рогозина Дмитрия Олеговича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечается в документе.
58-летний Рогозин проработал на этом посту чуть более четырех лет - с конца мая 2018 года.
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