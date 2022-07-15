Бык забодал участницу «родео» в надувных пузырях - ВИДЕО
Бык забодал женщину, принявшей участие в "родео" в надувных пузырях в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По правилам соревнования, участники должны пробежать по арене и вернуться на стартовую линию, чтобы выиграть $500.
Тем не менее, в этот раз бык был особенно агрессивен, сразу набросившись на двух бегунов, после чего напал на женщину, которая, в результате, по всей видимости, получила колотое ранение в правой части живота. В больнице, куда была доставлена пострадавшая, комментарии давать отказались.
"Женщине в конце досталось хуже всего, и я очень надеюсь, что с ней все в порядке. Она с трудом смогла подняться, но, в конце концов, к ней подошли двое мужчин и помогли ей встать ", - сообщил один из очевидцев инцидента.
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