Бык забодал участницу «родео» в надувных пузырях

Бык забодал женщину, принявшей участие в "родео" в надувных пузырях в штате Юта. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По правилам соревнования, участники должны пробежать по арене и вернуться на стартовую линию, чтобы выиграть $500.

Тем не менее, в этот раз бык был особенно агрессивен, сразу набросившись на двух бегунов, после чего напал на женщину, которая, в результате, по всей видимости, получила колотое ранение в правой части живота. В больнице, куда была доставлена пострадавшая, комментарии давать отказались.

"Женщине в конце досталось хуже всего, и я очень надеюсь, что с ней все в порядке. Она с трудом смогла подняться, но, в конце концов, к ней подошли двое мужчин и помогли ей встать ", - сообщил один из очевидцев инцидента.