В германских министерствах отрегулируют кондиционеры для экономии энергии

Германские министерства рассматривают меры для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA, которое провело опрос среди представителей различных ведомств в ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство экономики и климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%. Также меры приняли в МИД ФРГ, оборонном ведомстве, министерстве здравоохранения - там устанавливают на крыши солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.

Германия планирует отказаться от поставок российского газа к 2024 году. На данном этапе страна не готова к такому шагу из-за высокой зависимости промышленности от этого энергоресурса. К зиме ФРГ нужно, в соответствии с законом, заполнить газохранилища на 90%. Эти цели оказались под угрозой из-за того, что в Канаде из-за санкций задержали после ремонта турбину от газопровода "Северный поток" и прокачка снизилась до 40%. Оттава по просьбе Берлина согласилась вернуть турбину в Европу, однако газопровод сейчас ушел на ежегодное плановое обслуживание. В ФРГ не исключают сценария, при котором после обслуживания прокачка не восстановится до прежних объемов.

Как ранее сообщала газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства, рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее. В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2700 в год, а из четырех - €5000. Методология подсчетов в статье не объяснялась.

Цены на энергоносители растут в ФРГ с конца 2021 года, ускорилась динамика после начала российской специальной военной операции в Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%.