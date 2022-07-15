Молдова запустила в космос свой первый спутник

Первый молдавский спутник, который построили студенты Технического университета Молдовы (ТУМ) при поддержке Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA (ДЖАКСА), запущен в космос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 03:44 был запущен в космос сконструированный ТУМ спутник TUMnanoSAT, который был доставлен на ракете Falcon 9 компании SpaceX на Международную космическую станцию", - говорится в сообщении университета в пятницу. Ожидается, что аппарат будет выведен на орбиту с помощью манипулятора с японского модуля "Кибо".

Молдавский спутник представляет собой куб с гранью 10 см. Он оснащен датчиками различных типов для ориентации в пространстве, системами связи и питания на основе солнечных батарей. Вес аппарата составляет чуть более 1 кг. С его помощью молдавские студенты смогут оценить эффективность работы различных систем, провести собственные исследования.

Проект реализуется на основе программы сотрудничества японского агентства с Управлением ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA).