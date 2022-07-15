Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера

На территории караоке-клуба в Тайване рассеянный дедушка имел неосторожность закрыть двери лифта перед незнакомым ему молодым человеком. Парню это не понравилось настолько, что он начал всячески задирать и унижать пожилого обидчика на глазах приятеля и девушек, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Несправедливость заметил проходивший неподалеку мужчина. Он вмешался в конфликт, не забыв позвать на помощь товарищей.

Прибывшие полицейские ненадолго задержали всех участников драки. В результате потасовки никто серьёзно не пострадал