Еврокомиссия начала разбирательство в отношении Венгрии из-за разных цен на топливо

Еврокомиссия начала разбирательство, направленное против установления различных цен на топливо для местных и иностранных автомобилей, говорится в заявлении ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Еврокомиссии отмечают, что процедуру было решено открыть из-за введенных мер Венгрией, которые противоречат положениям внутреннего рынка Евросоюза.

"Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами", - говорится в сообщении ЕК.

Представили ЕК подчеркивают, что транспортные средства с венгерскими номерами могут покупать топливо на 60-70% дешевле, чем автомобили с иностранными номерами.

Комиссия потребовала от венгерских властей начать соблюдать положения законодательства ЕС в отношении свободного перемещения товаров и услуг, а также свободного передвижения граждан.

"Теперь у Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на опасения, поднятые комиссией. В противном случае комиссия может принять решение направить Венгрии мотивированное мнение", - предупредила ЕК Будапешт.