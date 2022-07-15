Испания почтила память жертв коронавирусной пандемии

Испания вспоминает жертв коронавирусной пандемии. 109 тысячам умерших от COVID-19 была посвящена траурная церемония в Королевском дворце в Мадриде при участии всех членов правительства, представителей государственных органов, глав регионов и парламентариев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Король Испании Фелипе VI обратился к семьям умерших со словами солидарности, а также призвал активнее поддерживать науку и здравоохранение: "За этот период мы извлекли много уроков, которые мы не забудем. И именно в этот момент мы должны укрепить все то, что оказалось срочно необходимо во время пандемии. Надо увеличить инвестиции в науку, расширять международное сотрудничество, лучше заботиться о пожилых людях, проявлять большую гражданскую солидарность и выстроить более надежную систему здравоохранения".

На церемонию в Королевском дворце пригласили и семьи медицинских работников, которые умерли от коронавируса и посмертно были удостоены государственных наград. Кульминацией траурного мероприятия стало исполнение популярной песни Антонио Веги "Битва титанов".